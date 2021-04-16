Врачи в Киргизии применяют настойку аконита для лечения коронавируса

Врачи в Киргизии для лечения коронавируса прибегают к настойке аконита, который в стране называют «иссык-кульским корнем». Об этом сообщает агентство 24.kg со ссылкой на главу киргизского минздрава Алымкадыра Бейшеналиева.

Аконит — распространенное в Центральной Азии ядовитое растение, употребление извлекаемого из него алкалоида аконита в холодном виде может привести к летальному исходу.

«Я сам готовлю раствор. Вреда здоровью нет. Пить надо горячим, за два-три дня исчезает ПЦР-тест положительный, и человеку сразу становится легче», — сказал министр, сравнив настойку с отхаркивающим средством.

Он подчеркнул, что врачи дают раствор пациентам в горячем виде и следят за больными, пока те употребляют лекарства.

По словам Бейшеналиева, уже во время второй волны распространения коронавируса в республике осенью 2020 года местные медики прибегали к иссык-кульскому корню, «но не говорили об этом». При этом министр добавил, что польза настойки уже доказана.

29 марта на территории Киргизии стартовала вакцинация населения от коронавируса.