Жертвами стрельбы в Индианаполисе стали 8 человек

В результате стрельбы у здания логистической компании FedEx в американском штате Индианаполис погибли восемь человек, еще несколько человек получили ранения, они госпитализированы. Об этом сообщил телеканал Wsoc TV.

Отмечается, что стрелок покончил с собой.

Объект FedEx расположен недалеко от международного аэропорта Индианаполиса.

Ранее офицер полиции Джини Кук сообщала, что у нескольких пострадавших в результате инцидента были зафиксированы огнестрельные ранения.

Неизвестный открыл огонь по объектам FedEx в штате Индианаполис в США поздно вечером в четверг, 15 апреля. Согласно видеозаписям с места преступления, стрельба произошла на стоянке перед зданием.