Первые партии вакцины «Ковивак» отправлены в регионы России

Первые партии российской вакцины против коронавируса «КовиВак», разработанные Центром имени Чумакова РАН, отправлены в регионы России. Об этом сообщил гендиректора Центра, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов, передает ТАСС.

По его словам, препараты поступили в регионы в четверг поздно вечером, 15 апреля.

«Постепенно начинаем отгружать и отправлять нашу вакцину потребителям», — сказал Ишмухаметов.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что первые партии российской вакцины от коронавируса «КовиВак» будут доступны в начале апреля.

В настоящее время в стране зарегистрированы такие вакцины от COVID-19 как «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора и «Ковивак», которую создал Центр имени Чумакова РАН.