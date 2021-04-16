В России вакцинировались от коронавируса более 8 млн человек

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России вакцину от коронавирусной инфекции получили «значительно больше» 8 млн человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время количество привитых граждан существенно больше. Такое заявление она сделала на коллегии Минздрава РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока спрос на вакцинацию в России оставляет желать лучшего, но постепенно он повышается.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице первым компонентом вакцины от COVID-19 привились свыше одного миллиона москвичей.

Согласно данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом на 15 апреля, в России выявлено 4 675 153 случая COVID-19. За весь период жертвами инфекции стали 104 398 человек, при этом вылечились 4 301 448 человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.