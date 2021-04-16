Водолазы подключились к поискам мальчика, пропавшего в Новосибирской области

В поисках пропавшего накануне шестилетнего ребенка водолазы обследуют реку Власиха в городе Обь Новосибирской области, разлившуюся в связи с весенним половодьем. Об этом сообщает пресс-служба Центра ГО ЧС региона.

Согласно заявлению, спасателями было обследовано предполагаемое место утопления ребенка в русле реки Власиха, осмотрена береговая линия.

«По результатам проведенных мероприятий ребенок не обнаружен. Принято решение о проведении водолазных работ 16 апреля», — сказано в сообщении.

15 апреля стало известно об исчезновении шестилетнего мальчика. На берегу реки Власиха родители нашли велосипед, на котором их сын уехал на прогулку.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Новосибирской области, предположительно, дети играли около так называемой «дамбы реки», части дороги, под которой проходят трубы для стока воды. Родственники ребенка сообщили о его пропаже после 17.00 (13.00 мск).

Агентство уточняет, что Следственным комитетом и прокуратурой организованы проверки.