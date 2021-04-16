Тушение Невской мануфактуры продолжается пятые сутки

В здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге тушение пожара продолжается пятые сутки, поскольку в здании образовались большие завалы и есть угроза его обрушения, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.

«На месте пожара в здании АО «Невская мануфактура» пятые сутки продолжаются работы, это связанно с тем, что произошло обрушение конструкций и образовались завалы высотой до второго этажа», — объяснили в ведомстве.

Также в пресс-службе рассказали, что для разбора и последующего тушения завалов необходима тяжелая техника, использование которой в данный момент невозможно из-за опасности обрушения.

Было решено проводить работы по проливке до полной ликвидации, чтобы обезопасить пожарных, уточняют в МЧС.

12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» 1861 года постройки начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения.

Во время тушения погибли двое пожарных, еще двое пострадали, возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора фабрики и его заместителя.

Накануне арендаторы «Невской мануфактуры» рассказали, что часто обращались к владельцу из-за опасности пожара.