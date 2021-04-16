Голикова спрогнозировала скорое снятие ограничений

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что увеличение темпов вакцинации от коронавируса в России позволяет ожидать скорого снятия ограничений, сообщает ТАСС.

«Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты», — сказала Голикова.

Она обратила внимание на то, что люди расслабились, но инфекция все еще с нами, поэтому необходимо снимать ограничительные меры осторожно.

По словам вице-премьера, в России апрель и май являются сложными сезонными месяцами заболеваемости и без пандемии. Коронавирус способен присоединяться к сезонным инфекциям, объяснила Голикова.

Ранее вице-премьер заявила, что в РФ вакцину от коронавирусной инфекции получили «значительно больше» 8 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».