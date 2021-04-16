Захвативший отделение Банка Грузии задержан

Сотрудники полиции задержали захватчика филиала Банка Грузии в Тбилиси. Об этом заявил глава патрульной полиции Важа Сирадзе, передает РИА «Новости».
По его словам, всех заложников удалось освободить, никто не пострадал.
По факту нападения на банк начато расследование, в настоящее время проходят следственные мероприятия.
Сирадзе также добавил, что информация о требованиях захватчика и числе заложников будет афиширована позже.
Ранее грузинский телеканал «Рустави-2» сообщал, что неизвестные лица с огнестрельным оружием вторглись в филиал Банка Грузии в Тбилиси и захватили там заложников.
В последние месяцы в Грузии участились случаи нападений на банки.
В ноябре прошлого года в Тбилиси задержали неизвестного мужчину с огнестрельным оружием, который взял в заложники девять человек, находившихся в здании микрофинансовой организации.
Аналогичный случай произошел месяцем ранее в городе Зугдиди. Тогда злоумышленник требовал $500 тыс. Всех заложников освободили, у них не обнаружили никаких повреждений. Инцидент квалифицировали как теракт.