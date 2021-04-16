МВД РФ выдвинуло ультиматум странам СНГ из-за нелегальных мигрантов

Заместитель главы МВД РФ Александр Горовой обратился к представителям стран СНГ. Он попросил обеспечить профилактику в работе с нелегальными мигрантами на территории России, чтобы дело не дошло до их принудительного выдворения. Об этом сообщает ТАСС.

Горовой предупредил об этом во время пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ.

«Много ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны незаконно. И если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию, вплоть до выдворения и закрытия границ», — заявил замглавы МВД России.

По его словам, нужно провести агитационную работу на территории государства при помощи СМИ. Горовой добавил, что какой-либо правоприменительной практики к гражданам стран СНГ, проживающим в Российской Федерации незаконно, при нарушении миграционных режимов применять не намерены.

Ранее стало известно, что возросло число россиян, отрицательно относящихся к мигрантам.