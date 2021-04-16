Лидер волонтерского движения Артем Метелев решил баллотироваться в Госдуму

15 апреля 2021 года на Всероссийском форуме волонтеров-медиков Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член ОПРФ, основатель портала DOBRO.RU и движения «Волонтеры-медики» объявил о своем решении участвовать в праймериз партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по региону Москва.

Заявление состоялось в рамках сессии «Волонтер-медик – однажды, волонтер-медик – навсегда», где участники и партнеры движения вспомнят 5 лет истории организации и ее достижения.

Одним из важных вех стало проведение общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, инициированной Ассоциацией волонтерских центров, ВОД «Волонтеры-медики» и Общероссийским народным фронтом в марте 2020 года, в первые дни начала пандемии COVID-19.

4 марта 2021 года на встрече с участниками акции #МЫВМЕСТЕ, которую модерировал Артем Метелев, президент Владимир Путин поддержал активное участие волонтеров в политической жизни страны, назвав важным для страны, если люди с разными взглядами придут во власть.

«В нашей стране есть много хорошего, но в ней не хватает социального комфорта. Я уверен, что строить его должно не только органы власти, но и каждый из нас. Через волонтерство, благотворительность, работу в социальных проектах. Людей, которые находят в себе силы и готовы брать ответственность за происходящее – немного, и моя миссия сделать так, чтобы нас было больше.

Считаю, что НКО, работая ежедневно на земле, чувствуют на местах боль людей ближе, чем кто-либо другой. Лучше знают свою тему, быстрее находят решения проблем. Однако голос людей, которые больше всех знают, что происходит в реальности - не слышат.

Мы накопили такой объем данных, такой объем проблем, которые нужно решать, что сегодняшних инструментов просто не хватает. Я считаю, что у молодежи, у волонтерского движения, у тех, кто каждый день помогает людям, должны быть свои союзники и свои представители во власти»— прокомментировал Артем Метелев свое решение подавать документы на праймериз.