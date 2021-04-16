В России возбуждено более 80 дел за заражение COVID-19 по неосторожности

В России возбуждено 82 уголовных дела в связи с заражением людей коронавирусом по неосторожности. Об этом заявил в пятницу, 16 апреля, первый замглавы МВД России Александр Горовой в ходе пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в стране усилена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекших по неосторожности к увеличению числа зараженных.

Горовой напомнил, что с момента начала пандемии коронавируса в России установлена уголовная ответственность за распространение фейковой информации, которая касается эпидемиологических угроз. Так, в прошлом году было возбуждено 23 уголовных дела за соответствующие нарушения.

Кроме того, по словам представителя МВД, усилена ответственность за невыполнение требований законодательства уполномоченных должностных лиц в сфере благополучия населения. Он отметил, что свыше 2 млн протоколов было составлено на конец 2020 года.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, за весь период пандемии в России зарегистрировано 4 684 148 случаев коронавирусной инфекции, из них 104 795 — с летальным исходом. Вылечились 4 310 557 человек.