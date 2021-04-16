В Госдуме прокомментировали новые санкции США

Новые санкции США не сильно повлияют на экономику России, уже приспособившуюся к таким неожиданностям, спрогнозировал заместитель председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Андрей Альшевских в разговоре с «Газетой.Ru».

В среду, 15 апреля, президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц.

При этом в этот же день глава Белого дома выступил за снижение напряженности в российско-американских отношениях и рассказал об уважительном телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы видим, как рубль отреагировал на рестрикции, однако он вернет свои позиции», — пояснил депутат.

Вместе с тем он указал на то, что, с одной стороны, Байден инициирует разговор с Путиным с тем, чтобы договориться о встрече и обсудить возможную разрядку между Москвой и Вашингтоном, а спустя два дня подписывает указ о новых санкциях.

«Складывается впечатление, что в Белом доме есть определенные силы, нацеленные исключительно на эскалацию отношений с Россией и толкающие американского лидера идти в прежнем антироссийском фарватере», — добавил член нижней палаты российского парламента.