В образовательном центре «Сириус» стартовал суперфинал программы для одаренных учащихся «Роснефть-классов»

В Лицее «Сириус» стартовал суперфинал Образовательной программы для одаренных детей, учащихся «Роснефть-классов».

К обучению приступили 108 школьников – победителей партнерской программы 2020 года, организованной НК «Роснефть» совместно с Лицеем «Сириус». Программа реализуется в рамках Соглашения о сотрудничестве между Компанией и Образовательным Фондом «Талант и успех».

В декабре 2020 года заявки на участие в программе подали 986 учеников «Роснефть-классов» из 26 регионов страны. Дистанционная программа состояла из учебных модулей, специально разработанных для «Роснефть-классов» экспертами лицея «Сириус» и Корпоративного научно-проектного комплекса компании «Роснефть».

По итогам нескольких этапов были отобраны 108 победителей.

С целью формирования внешнего кадрового резерва и постоянного притока в НК «Роснефть» высокообразованных молодых специалистов, в 2005 году Компания создала корпоративную систему непрерывного образования «Школа – ВУЗ – предприятие».

В настоящее время при поддержке «Роснефти» в 57 городах и поселках страны (27 субъектов Российской Федерации) в 64 школах открыты и успешно действуют 122 «Роснефть-класса», в них учатся 2 776 школьников.

Суперфинал Образовательной программы в «Сириусе» пройдет в онлайн формате. По завершению Суперфинала будут определены лучшие работы. Школьники защитят собственные инженерно-технические проекты по приоритетным направлениям деятельности «НК «Роснефть».