В Москве задержан педофил, выдававший себя за врача

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, выдававшего себя за врача. Он подозревается в надругательстве над несколькими детьми, передает пресс-служба столичного главка СК России.

По данным следствия, подозреваемый совершал преступления в период с 2015 года по май 2019 года в арендованном нежилом помещении на улице Чечерина и в квартире жилого дома по Ярославскому шоссе.

В СК сообщили, что он представляясь врачом, совершил в отношении несовершеннолетних «иные насильственные действия сексуального характера», а также фотографировал свои действия. Об инциденте стало известно случайно из рассказа одного из детей в настоящем медицинском учреждении. Всего в деле пока присутствует четыре эпизода.

Как сообщает пресс-служба, был задержан мужчина 1967 года рождения. «Причастность фигуранта к инкриминируемому деянию подтверждается материалами уголовного дела», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается, не причастен ли он к другим подобным преступлениям. Также выполнят проверку психического здоровья подозреваемого. Кроме того, ему проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник, в правоохранительных органах, все потерпевшие являются девочками.

Ранее стало известно, что в Махачкале был задержан парикмахер-педофил.