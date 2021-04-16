Подан иск о признании штабов Навального и ФБК экстремистскими организациями

Прокуратура Москвы подала иск в Московской городской суд, где потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов), Фонд защиты прав граждан и штабы Навального экстремистскими организациями. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что проверка была проведена после поручения Генеральной прокуратуры.

«В Московский городской суд направлено административное исковое заявление о признании экстремистскими организаций ФБК, ФЗПГ, «Штабы Навального» в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности», — говорится в сообщении.

Ранее Тушинский суд Москвы приговорил оператора ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Павла Зеленского к двум годам лишения свободы за призывы к экстремизму в интернете.

Зеленский будет отбывать наказание в колонии общего режима, также теперь он лишен права заниматься деятельностью по администрированию сайтов, в том числе в Интернете.