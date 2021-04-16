Телеведущая Екатерина Андреева не смогла улететь из Турции

Ведущая новостной программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева не смогла улететь из Турции после введения новых ограничительных мер. Об этом сообщается на ее официальной странице в Instagram, скриншоты сторис опубликованы в Telegram-канале «Только никому…».

Отмечается, что телеведущая летела из ЮАР в Москву с пересадкой в Турции. Вылет из Стамбула отменили после регистрации и выдачи посадочных талонов.

«Я не знаю, как россияне будут возвращаться. Наши рейсы в Стамбуле отменили в самый последний момент. И все эти сообщения о возврате туристов по своим билетам — ложь. И только счастливый случай и Бог помогли», — подчеркнула она.

Однако Андреева не рассказала, как именно покинула Турцию.

Ранее, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.

После этого руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что эвакуации граждан Российской Федерации из Танзании и Турции не будет, однако при желании у них будет возможность завершить свои поездки досрочно.