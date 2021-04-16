В Санкт-Петербурге отменили перчаточный режим

В Санкт-Петербурге отменили обязательное использование перчаток для индивидуальной защиты в общественных местах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.

Отмечается, что масочный режим сохранится до 15 мая.

«Отменяется обязанность граждан по использованию средств индивидуальной защиты рук (перчаток) в объектах торговли и бытового обслуживания, аэропорту, во всех видах транспорта общего пользования, на вокзалах, станциях и остановках общественного транспорта и в иных местах и территориях, определенных постановлением», — говорится в сообщении.

Кроме того, на такой же срок были продлены другие ограничения, действовавшие ранее из за пандемии COVID-19.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что отмена масочного режима в России и смягчение ограничений может привести к росту заболевания коронавирусом, поэтому говорить об этом рано.

На 16 апреля 2021 в Санкт-Петербурге зафиксировано 405 924 подтвержденных случая заражения коронавирусом Covid-19. 12 750 человек скончалось.