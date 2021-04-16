Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено после падения пассажира

Движение поездов на серой ветке метрополитена Москвы возобновлено. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте метро.

«Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) введено в график», — говорится в сообщении.

На данный момент ГУ МВД по Москве проводит проверку после падения пассажира на рельсы, передает РБК.

«Девушку подняли с путей на платформу, в настоящее время ее передают медикам для осмотра и возможного оказания помощи. На время извлечения с путей человека приостанавливалось движение поездов», — отметили в пресс-службе ведомства.

Вечером 16 апреля на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро отсутствовало движение поездов от «Боровицкой» до «Нагорной» из-за человека, упавшего на пути на станции «Тульская».