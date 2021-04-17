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Общество. Новости

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Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca

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Во Франции восемь человек скончались из-за тромбоза после вакцинации от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca. Об сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).

Ранее датские власти приняли решение о полном прекращении применения вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca. Также в стране перестали применять препарат американской компании Johnson & Johnson. В Дании нашли связь между образованием тромбозов и кровотечений у пациентов, привившихся вакциной AstraZeneca.

До этого стало известно, что Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от коронавирусной инфекции с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Уточняется, что в дальнейшем Евросоюз намерен использовать РНК-вакцины вместо векторных вакцин.

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