В Центральной России пройдут дожди

В Центральном федеральном округе с 20 апреля ожидаются дожди и облачная погода. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Начнется резкое изменение характера погоды. Прямо к Москве приближается хорошо выраженный циклон, он затронет не только Москву, но и весь Центральный федеральный округ. Погода станет дождливая, причем это будут уже не летние дожди, кратковременные, это уже будут обложные дожди, продолжительные. Погода станет скучной», — сообщил он.

При этом Вильфанд добавил, что температура в ЦФО будет держаться около климатической нормы.

Ранее Вильфанд сообщил, что в Москве уже в выходные закончится летняя погода, к 20 апреля температура опустится до 10 градусов. Вместе с похолоданием ожидаются небольшие осадки, отметил он.