Глава лаборатории Richmond, которая хочет производить «Спутник V», отправляется в Москву

Глава аргентинской лаборатории Richmond Марсело Фигейрас отправляется в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Фигейраса.

Отмечается, что Richmond планирует производить вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Мы приезжаем в воскресенье. Пробудем всю неделю и встретимся с руководством РФПИ и с сотрудниками института Гамалеи и «Генериум», — сказал он.

Отмечается, цель поездки — «определить все детали процесса трансфера технологий», необходимого для производства вакцины.

Ранее вице-премьер Ян Гамачек, исполняющий обязанности министра иностранных дел, не полетит в Москву для переговоров о возможных поставках в страну вакцины от COVID-19 «Спутник V».

До этого сообщалось, что первый вице-премьер Чехии и с недавних пор исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек прилетит в Москву 19 апреля. Целью переговоров станет возможная закупка вакцины от коронавируса «Спутник V».