Венесуэла планирует экспортировать российский инсулин в Латинскую Америку

Венесуэла планирует экспортировать инсулин, производимый в сотрудничестве с российской компанией «Герофарм» в Латинскую Америку. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на посла России в южноамериканской стране Сергея Мелик-Багдасарова.

«Соглашение предусматривает передачу Венесуэле технологии, и, согласно документам, Венесуэла будет производить и экспортировать этот продукт», — сказал он.

Отмечается, что Россия и Венесуэла после заседания межправкомиссии в Каракасе 30 марта подписали 12 документов о сотрудничестве в сферах энергетики, промышленности, здравоохранения, культуры и космического пространства.

«Благодаря сотрудничеству в области здравоохранения, не только в отношении вакцин и инсулина - есть еще много сфер, мы собираемся укрепить наши двусторонние отношения», — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что Венесуэла планирует наладить производство инсулина в стране с помощью России. Компания «Герофарм» занимается поставками инсулина в страну.