В Роспотребнадзоре рассказали о недостаточно стабильной ситуации с COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что эпидемиологическая ситуация в стране еще недостаточно стабильна. Об этом сообщает ТАСС.

«На протяжении месяца цифры ежедневно регистрируемых случаев заболевания, несмотря на наращивание темпов вакцинации, находятся примерно на одном уровне, и это говорит о том, что ситуация еще недостаточно стабильная. И если сейчас мы начнем игнорировать рекомендованные еще более года назад меры предосторожности, то дальнейшего снижения заболеваемости придется ждать дольше», — сказала она.

Пшеничная добавила, что для нормализации эпидемиологической ситуации нужно прививаться от коронавируса.

«В настоящее время прогноз по ситуации с коронавирусом летом полностью зависит от нашего отношения к защите своего здоровья и здоровья окружающих весной», — сказала она.