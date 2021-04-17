Двое спасателей погибли при тушении пожара на электростанции в Пекине

Двое пожарных погибли, один получил ранения при тушении возгорания на электростанции на юге Пекина. Об этом сообщает РИА Новости.

Спасатели получили сообщение о пожаре на электростанции в районе Фэнтай в 7.17 мск в пятницу, 16 апреля. На место оперативно прибыли 47 пожарных расчетов и 235 пожарных, приступивших к тушению.

В момент, когда экстренные службы проводили работы с южной стороны станции, в северной ее части внезапно раздался взрыв. Также без вести пропал один сотрудник электростанции. Окончательно горение удалось ликвидировать в 18:40 мск.

До пожара данная электростанция была в стадии строительства и наладки. Причина ЧП в настоящий момент выясняется.

Ранее пожарные ликвидировали очаги горения на «Невской мануфактуре». 12 апреля в здании 1861 года постройки начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м. Во время тушения погибли двое пожарных, еще двое пострадали. Кроме того, произошло обрушение кровли на всей площади горения.