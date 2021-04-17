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Общество. Новости

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Житель Львовской области скончался после вакцинации Covishield

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Житель Львовской области на Украине умер на следующий день после того, как привился от коронавируса препаратом AstraZeneca/Covishield. Об этом сообщил глава области Максим Козицкий на своей странице в Facebook.

По его словам, скончался 63-летний мужчина, это произошло 16 апреля. Привился пациент накануне.

«Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19», — отметил Козицкий.

Кроме того, произошедшее изучает региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации.

В марте 2021 года на Украине был зафиксирован первый случай смерти после вакцинации от коронавирусной инфекции. Тогда через два дня после прививки скончалась военная в Одесской области.

Ранее сообщалось, что четыре человека умерли во Франции после вакцинации препаратом AstraZeneca.

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