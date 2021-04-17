Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Греческий политик предлагает отменить визы для российских туристов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Греция может воспользоваться моментом и отменить визы для российских туристов. С такой инициативой выступил греческий политик, экс-депутат Европарламента и лидер партии «Греция – другой путь» Нотис Мариас, передает РИА Новости.

«Греция должна отменить обязательную визу для российских туристов и согласиться на их въезд в нашу страну с простым предъявлением паспорта и, конечно же, в соответствии с условиями санитарных протоколов», — отметил Мариас.

Политик прокомментировал визит министра туризма Греции Хариса Теохариса в РФ в рамках подготовки открытия с 14 мая границ для туристов.

По словам Мариаса, Шенгенское соглашение, требующее выдачи виз россиянам, чтобы они могли въехать в Грецию, приостановило большинство стран ЕС на фоне пандемии коронавируса.

«Только с отменой виз для российских туристов у нас будет массовый приезд российских туристов в Грецию», — уверен он.

Как добавил Мариас, власти РФ ограничили полеты из России из-за ситуации с COVID-19 до конца мая, но потом ограничения могут еще раз продлить.

Ранее сообщалось, что Греция планирует отменить лимит на 4 тысяч туристов в неделю из России.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.