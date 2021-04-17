В России выявили 9 321 новый случай коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 9 321 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее в стране было выявлено 8 995 случаев COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 84 российских регионах, при этом 12,4% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 398 пациентов, полностью выздоровели 8 832 человека.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (2 822), Санкт-Петербурге (701), Московской области (586), Ростовской области (241) и Нижегородской области (222).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 693 469 случаев коронавирусной инфекции, из них 105 193 — с летальным исходом. Вылечились 4 319 389 человек.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что эпидемиологическая ситуация в стране еще недостаточно стабильна.