Из столичной квартиры похитили золотые монеты на 15 млн рублей

Золотые монеты на 15 млн. руб. были украдены из квартиры в центре столицы. Об этом ТАСС заявил источник в правоохранительных органах.

В полицию поступила информация от мужчины, сказавшего, что из его жилья на Пресненской набережной были похищены золотые монеты. Общая сумма материального ущерба составила 15 млн. руб.

«Во время проверки установлено, что неизвестный путем свободного доступа пробрался в квартиру и похитил ценности в количестве 390 штук, которые находились в коробке из под обуви», — уточнил собеседник.

В настоящий момент сотрудники МВД ищут подозреваемого, было заведено уголовное дело по статье «Кража». Следственные действия в связи с кражей в центре Москвы продолжаются.

Ранее в баре в центре Москвы украли шубу у чиновницы Минздрава. Инцидент произошел на цокольном этаже кафе-бара на Пятницкой улице. Ущерб хозяйка шубы из овчины оценила в 200 тыс. рублей.