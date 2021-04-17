За минувшие сутки в Москве госпитализированы 993 человека с коронавирусом

В Москве выявили за прошедшие сутки 2 822 случаев коронавирусной инфекции, 993 пациента госпитализировали. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19.

За последние 24 часа жертвами инфекции стали 58 человек, в общей сложности с появления эпидемии — 17 586.

Всего коронавирус был подтвержден у 1 061 521 жителя столицы, выздоровели 970 320 пациентов.

В целом по России за сутки выявили 9 321 новый случай инфицирования. В общей сложности в стране с начала пандемии зарегистрировано 4 693 469 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 105 193 человека, вылечились 4 319 389 пациентов.

Всего в мире, по данным американского университета имени Джонса Хопкинса, зарегистрировано 139 963 964 случая коронавирусной инфекции, из них 2 999 580 — с летальным исходом.