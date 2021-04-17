В мире от коронавируса скончались свыше 3 млн человек

Жертвами коронавирусной инфекции по всему мира с начала пандемии стали 3 000 225 человек. Об этом свидетельствуют данные американского университета имени Джонса Хопкинса.

С начала обнаружения инфекции в мире заболели 139 979 449 человек. При этом вылечились от COVID-19 в общей сложности 79 739 004 человека.

По количеству заболевших лидируют такие страны, как США, Индия Бразилия.

В Соединенных Штатах больше всего заразившихся и скончавшихся, в этой стране в общей сложности было выявлено 31 575 640 случаев COVID-19, зарегистрировано 566 224 летальных исхода.

В Индии с начала пандемии зафиксировано 14 526 609 заболевших, из них умерли 175 649 человек.

На третьем месте по числу инфицированных находится Бразилия, где всего 13 832 455 подтвержденных случаев COVID-19, число скончавшихся — 368 749.

В России, по состоянию на 17 апреля, выявлено 4 693 469 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 105 193 летальных исхода, выздоровели 4 319 389 человек.

Накануне, 16 апреля, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве заявил, что за последние два месяца в мире зарегистрирован почти двукратный еженедельный рост числа заразившихся коронавирусом.₽