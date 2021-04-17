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Общество. Новости

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Православная молитва прозвучит на похоронах принца Филипа

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Православная молитва «Со святыми упокой, Христе, душу усопшего раба Твоего…» прозвучит в субботу, 17 апреля, на похоронах супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филипа. Об этом сообщила газета Times.

Покойный герцог Эдинбургский до своей женитьбы в 1947 году на принцессе Елизавете являлся принцем Датским и Греческим и принадлежал к Греческой православной церкви. Ради будущей британской королевы ему пришлось перейти в англиканство.

Согласно опубликованному Букингемским дворцом пресс-релизу, принц Филипп лично выбирал песнопения, отрывки из Библии и музыкальные произведения, которые прозвучат в ходе панихиды. Это было его предсмертное желание.

Короткое православное молитвословие прозвучит в заключительной части службы, перед тем как гроб с телом герцога будет помещен в усыпальницу. Речь идет о «русском заупокойном кондаке Киевского распева» в аранжировке сэра Уолтера Пэррата (1841-1924) — известного композитора и исследователя православия, русской истории и культуры.

Служба запланирована на 15.00 по местному времени (17:00 мск).

Ранее сообщалось, что британская королевская семья в день похорон Филиппа опубликовала видео в память о нем.

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