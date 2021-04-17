Росавиация создала оперштаб для вывоза россиян из Турции

Росавиация создала оперштаб, чтобы организовать и руководить процессом вывоза российских граждан из Турции. Об этом пишет РИА «Новости».

«Оперативный штаб Росавиации обеспечит вывоз россиян из Турции. На площадке Росавиации создан оперативный штаб по организации возвращения граждан РФ с территории Турецкой Республики на территорию России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня уже прошло заседание оперштаба под председательством руководителя Росавиации Александра Нерадько. Во встрече приняли участие представители МИД России, Минтранса, Минэкономразвития, Ростуризма, Госкорпорации по ОрВД и российских авиакомпаний.

Ситуация с вывозом россиян находится на постоянном контроле. Россия предпринимает все необходимые меры.

До этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.

После этого руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что эвакуации граждан Российской Федерации из Танзании и Турции не будет, однако при желании у них будет возможность завершить свои поездки досрочно.