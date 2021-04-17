В Москве спасли упавшего в Москву-реку мужчину

В столице 19-летний мужчина упал в Москву-реку с Крымского моста. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на департамент ГОЧСиПБ города.

«Днем 17 апреля на поисково-спасательную станцию «Крымский мост» поступил сигнал о падении человека в Москву-реку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по тревоге на место проишествия отправили дежурную смену спасателей. Пострадавшего привезли на поисково-спасательную станцию, где оказали первую медицинскую помощь. После пострадавшего госпитализировали. Детали о его состоянии не сообщаются. Причина случившегося также уточняется.

Ранее из Москвы-реки около Большого Москворецкого моста спасатели вытащили мужчину и женщину, которые упали в водоем во время свидания.

Как пишет издание, во время прогулки по Софийской набережной женщина присела на парапет и упала с него. Спутник попытался ее вытащить, после чего сам оказался в воде. СМИ уточняет, что их крики о помощи услышал прохожий, который сразу вызвал спасателей.