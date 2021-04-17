Лукашенко посоветовал «нормально питаться» для борьбы с COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал соотечественникам «нормально питаться», чтобы бороться с коронавирусом и другими инфекциями, передает «БелТА».

Такое заявление он сделал 17 апреля, принимая участие в республиканском субботнике в агрогородке Александрия Могилевской области.

Глава государства указал, что вирус активизирует у человека хронические болезни.

«Учитывая, что мы постоянно будем жить с этими вирусами, не знаю, какие будут, нам надо взяться за себя и за свою жизнь. Больше работать, нормально питаться. Сколько раз говорил: свое надо есть, из нашей земли, а не какое-то заморское. То есть надо браться за свой образ жизни», — сказал Лукашенко.

Кроме того, политик сказал, что в республике ждали третью волну COVID-19. По его словам, белорусские власти ожидали «ожидали в полтора раза выше подъем» заболеваемости.

Также Лукашенко сообщил, что пока не привился от коронавируса, потому что недавно анализ его крови показал наличие достаточного количества антител после перенесенной болезни.

Ранее Лукашенко порекомендовал бороться с коронавирусной инфекцией при помощи водки и бани.