Самолет с открытым грузовым отсеком готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Самолет, летящий из Волгограда, готовится совершить экстренную посадку в московском Шереметьево из-за открытого грузового отсека. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«В аэропорту Шереметьево ожидается посадка самолета Airbus «Волгоград-Москва»... после срабатывания индикации «открытие грузового отсека», — сказал источник.

Другие детали не приводятся. Сколько людей находятся на борту, также не уточняется.

Ранее самолет, выполнявший рейс из Сочи в Санкт-Петербург, приземлился в аэропорту вылета из-за разгерметизации кабины. Все службы аэропорта находились в состоянии повышенной готовности. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

28 марта самолет из Москвы, на борту которого находились 149 человек, благополучно совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара. Причиной экстренной посадки стали проблемы с закрылками.