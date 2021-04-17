В Башкирии возбудили дело из-за гибели ребенка после нападения стаи собак

Следователи завели уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика в результате нападения бродячих собак в Башкирии, передает пресс-служба регионального управления СК России.

В ведомстве сообщили, что дело было открыто по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), «по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Учалинского района своих обязанностей по организации отлова безнадзорных животных».

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее региональная прокуратура сообщала, что стая бродячих собак загрызла ребенка в Башкирии в селе Сафарово. По данным СК, в субботу, 17 апреля, животные напали на четырехлетнего мальчика, который катался на велосипеде по улице Школьная. От полученных травм он скончался на месте.