В Крыму ввели новые правила для прибывающих из-за границы

Приезжающих в Крым из-за границы обязали заполнить анкету в пунктах пропуска в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

Указ вступает в силу с 17 апреля.

Согласно документу, с этого дня «иностранные граждане и лица без гражданства при пересечении границы России на территории Республики Крым, помимо прочих документов, в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу должны будут заполнить анкету прибывающего».

Российские граждане также должны заполнить анкету прибывающего в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Однако это не нужно будет делать членам экипажа морских и речных судов, водителям автомобилей международного сообщения. Они являются исключениями.

Кроме того, в течение трех календарных дней со дня прибытия на крымский полуостров необходимо пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР.

Аксенов также утвердил порядок приезда иностранных студентов. Им нужно сдавать тесты-ПЦР на COVID-19 дважды – не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Крым и в течение четырех дней после въезда. При этом они обязаны соблюдать режим изоляции до того, как получат результаты тестов.