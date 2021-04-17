В Петербурге лепнина с фасада упала на коляску с ребенком

На коляску с двухлетним ребенком упала лепнина с фасада дома в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Инцидент случился возле дома №167 на Московском проспекте.

Отмечается, что по данному факту прокуратура уже организовала проверку.

«В ходе проверки прокуратурой будут изучены обстоятельства произошедшего, дана всесторонняя оценка исполнения требований законодательства в действиях должностных лиц управляющей компании по содержанию общего имущества дома», — сказано в сообщении.

Ранее в Вологде лед упал на коляску с восьмимесячной девочкой, в результате чего она была госпитализирована.

До этого житель Воронежа упал с 17 этажа на коляску с младенцем, с которой гуляла женщина. Мужчина погиб на месте, ребенок скончался в машине скорой помощи.