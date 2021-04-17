На АЗС в Подмосковье горит бензовоз с прицепом

На территории АЗС в Подмосковье горит бензовоз с прицепом. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу МЧС по Московской области.

В ведомстве сообщили, что сигнал о пожаре поступил в 20.29. Он произошел по адресу: г. Пушкино, 41-й км Ярославского шоссе.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений горел сливной резервный резервуар, объем уточняется, на данный момент горит бензовоз с прицепом», — говорится в сообщении.

Данные о погибших и пострадавших уточняются.

Ранее бензовоз с реактивным топливом взорвался на трассе в США. Инцидент произошел в штате Индианаполис.

До этого в Свердловской области взорвался бензовоз, на котором ехали 10 туристов. В результате ЧП погибли четыре человека.