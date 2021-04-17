Полиция Чехии объявила в розыск россиян Петрова и Боширова

Чешская полиция объявила в розыск российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британская сторона подозревает в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление ведомства.

Согласно сообщению, двоих россиян ищут в связи с расследованием «обстоятельств серьезного преступления».

По информации полиции Чехии, Боширов и Петров в октябре 2014 года находились в республике. Сначала они посещали Прагу, после чего приезжали в Моравско-Силезскую и Злинскую области.

«Лица использовали по крайней мере два удостоверения личности, сначала показав два российских паспорта на имя Александра Петрова, родился 13.7.1979, и Руслан Боширов, родился 12.4.1978 год, впоследствии по паспорту Молдавии на имя Николая Попы, родился 18.7.1979 год, и таджикский паспорт, выданный на имя Руслана Табарова, родился 23.10.1975», — сказано в сообщении полиции.

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. После случившегося их госпитализировали в местную больницу, врачам которой удалось спасти их жизни. Лондон возложил ответственность за нападение на Москву.

Россия неоднократно заявляла, что не имеет отношения к произошедшему.