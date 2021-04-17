Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Франция ввела карантин для въезжающих из четырех стран

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Франция ввела обязательный карантин для въезжающих из Бразилии, Аргентины, Чили и ЮАР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию премьер-министра Жана Кастекеса.

Въезжающие из этих страны будут должны в течение десяти дней находиться на карантине. Им разрешат покидать дома в определенные часы.

Во Франции коронавирусом заразились 5 321 168 человек, умерли 100 752 пациента. За последние 24 часа выявили 35 864 случаев.

Ранее посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Россия рассчитывает на непредвзятый и деполитизированный подход Франции к вакцине «Спутник V».

До этого Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который курирует политику использования вакцин в Европе, заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» появится на рынке Евросоюза слишком поздно, даже при получении допуска на использование от Европейского агентства по лекарственным средствам.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.