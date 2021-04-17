Франция ввела карантин для въезжающих из четырех стран

Франция ввела обязательный карантин для въезжающих из Бразилии, Аргентины, Чили и ЮАР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию премьер-министра Жана Кастекеса.

Въезжающие из этих страны будут должны в течение десяти дней находиться на карантине. Им разрешат покидать дома в определенные часы.

Во Франции коронавирусом заразились 5 321 168 человек, умерли 100 752 пациента. За последние 24 часа выявили 35 864 случаев.

Ранее посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Россия рассчитывает на непредвзятый и деполитизированный подход Франции к вакцине «Спутник V».

До этого Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который курирует политику использования вакцин в Европе, заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» появится на рынке Евросоюза слишком поздно, даже при получении допуска на использование от Европейского агентства по лекарственным средствам.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».