В Москве в воскресенье ожидается до +15°С

В Москве в воскресенье, 18 апреля, синоптики обещают до +15°С. В столице будет облачная и ветренная погода, ожидается кратковременный дождь, гласят данные Гидрометцентра.

Согласно информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +13...+15°С. Ожидается восточный ветер 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 753 мм рт. ст.

На 18 апреля Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с порывистым ветром.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.