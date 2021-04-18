Филиппины готовятся к возможным наводнениям из-за тайфуна «Суригаэ»

Жителей Филиппин предупреждают о возможных наводнениях, которые могут быть вызваны тайфуном «Суригаэ», также известным как «Бисинг», сообщает ТАСС со ссылкой на филиппинскую службу атмосферных, геофизических и астрономических исследований.

«В этих условиях возможны наводнения, включая внезапные паводки, и вызванные дождем оползни», — заявили в службе.

Под угрозой наводнений, паводков и оползней оказались регионы Восточные Висайи и Бикол, в которых дожди пройдут в воскресенье, 18 апреля, а 19 апреля сильные дожди ожидаются в регионах Бикол, Северный Самар, Самар и Восточный Самар.

На данный момент эпицентр тайфуна находится в 400 км к востоку от города Катарман региона Восточные Висайи. Тайфун движется на северо-запад со скоростью 4 м/с.

Военно-морской центр по предупреждению о тайфунах США присвоил «Суригаэ» класс супертайфуна.

В ноябре 2020 года на Филиппинах из-за тайфуна «Гони» эвакуировали миллион человек.