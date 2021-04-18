В Огайо обстреляли церемонию памяти жертвы стрельбы

В штате Огайо неизвестные обстреляли церемонию, организованную в честь годовщины смерти погибшего при стрельбе мужчины. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Согласно сообщению, церемония в память о погибшем в результате стрельбы год назад 28-летнем мужчине проходила на парковке рядом с магазином сети Dollar General в городе Колумбус.

Погибшая женщина в церемонии не участвовала, она заехала в магазин за продуктами и находилась в своей машине, когда из проезжавшего мимо автомобиля открыли стрельбу. Еще пять человек, получившие ранения, были госпитализированы, они находятся в стабильном состоянии.