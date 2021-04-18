Собянин: пандемия ускорила развитие медицины в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пандемия коронавируса ускорила развитие медицинских технологий в городе.

По его словам, сейчас в столице проходит цифровизация отрасли здравоохранения, оказывается помощь по наиболее распространенным и опасным заболеваниям — онкологическим и болезням системы кровообращения.

«Вот эти программы оказания персональной помощи людям — все эти программы сегодня на колесах, двигаются вперед, несмотря на пандемию. Слава богу, что мы не потеряли время», — отметил градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин добавил, что пандемия повлияла на ускорение многих технологий телемедицины, искусственного интеллекта, искусственного зрения и чтения снимков больных коронавирусом.

Ранее столичный мэр заявлял, что Москва признана одной из лучших по инновационным решениям в пандемию.