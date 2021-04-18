В Петропавловске-Камчатском утонул начальник местного ГИБДД

Руководитель отдела ГИБДД по Петропавловску-Камчатскому Виталий Сергеев погиб, провалившись под лед на Камчатке. Об этом говорится в сообщении на сайте СК по региону.

«Факт подтверждаю. Проводится проверка», — сообщили в СК.

Отмечается, что Сергеев не смог выбраться после погружения в воду.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в СК.

Ранее на Вилючинском водопаде в Камчатском крае случилось обрушение льда, под завалом оказались люди. В район происшествия отправили вертолет МИ-8 МЧС России со спасателями. Кроме того, туда вылетели на вертолете специалисты поисково-спасательного отряда и медики.