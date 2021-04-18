Мясников предупредил об опасностях на российских курортах

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что россияне стали меньше обращать внимания на опасные болезни помимо коронавируса.

Он напомнил о вспышках ротавируса, норавируса, гепатита А, энтеровирусов, вирусов Коксаки, которые возникают каждое лето на российских морских курортах.

«Нынче в местах столь массовых скоплений туристов из разных регионов можно спрогнозировать весьма неблагополучную эпидемиологическую обстановку. И сверх того — ковид, который на сегодня достиг своей, вероятно, низшей точки распространения по России и дальше будет только расти», — написал специалист в Telegram-канале.

Перед отпуском Мясников советует прививаться от коронавируса, гепатитов А и Б, от столбняка при отсутствии прививки за последние десять лет, а детям делать прививки от ротовируса. Также необходимо соблюдать личную гигиену, мыть овощи и фрукты и пить только очищенную воду.

Ранее Мясников предупредил об угрозе вспышки туберкулеза в России.