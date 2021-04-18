В Великом Новгороде обрушилась облицовка монумента Победы

В Великом Новгороде обрушилась облицовка постамента монумента Победы, сообщает администрация областного центра во «ВКонтакте».

«Сегодня произошло обрушение облицовочных плит южной стороны постамента монумента Победы на Екатерининской горке в Великом Новгороде. 20 апреля должны были начаться противоаварийные работы», — говорится в публикации.

Памятник находится в введении МКУ «Городское хозяйство». Специалисты учреждения проводили осмотр 15 апреля и не давали прогноза обрушения в ближайшее время — с декабря увеличение угла наклона облицовочных плит значительно не изменилось.

Отмечается, что «Городское хозяйство» обратилось в полицию после сообщения о неких людях, которые были замечены ночью на постаменте. В учреждении предполагают, что их активные действия могли повлиять на состояние облицовочных плит.

Ранее в Петербурге обрушился фасад исторического здания при подготовке к реконструкции.