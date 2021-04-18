Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета во Франции

Легкомоторный самолет потерпел крушение к востоку от Парижа. В результате происшествия погибли четыре человека, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местную пожарную службу.

Инцидент случился в поле недалеко от коммуны Сен-Патю. Согласно предварительным данным, этот самолет совершал тренировочный полет. Причина падения лайнера в настоящий момент неизвестна.

На место прибыли экстренные службы, выясняется причина падения самолета.

Ранее легкий самолет разбился в Эквадоре. Трагедия произошла в городе Салитре, расположенном в провинции Гуаяс.

Кроме того, под Петербургом в Ломоносовском районе разбился легкомоторный самолет. На борту находилось три человека, они погибли.