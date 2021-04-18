Цирковые династии РФ отметили профессиональный праздник парадами по всей стране

В рамках Всемирного дня цирка, который в этом году выпал на 17 апреля, по всей стране прошли праздничные мероприятия, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в воскресенье.

Так, в Сочи представители известных династий высадили аллею магнолий и открыли цирковую студию для особенных детей. Инициатором акции стала крупнейшая цирковая компания мира – Росгосцирк. Десять магнолий напротив здания Сочинского цирка теперь будут напоминать горожанам о цирковых династиях Корниловых и Запашных, семье музыкантов Ситниковых, врачей Абрамовых-Осиповых, династии пожарных Сущенко-Супрун и других.

Дерево, символизирующее компанию Росгосцирк, высадили генеральный директор Сергей Беляков и руководитель департамента развития и социальных проектов Дарья Костюк.

Глава Росгосцирка подчеркнул, что основная задача праздника – объединять всех цирковых артистов, отдать должное их заслугам, а также – прививать любовь к этому виду зрелищного искусства не только детям, но и взрослым.

«Мы убеждены, что цирк – это территория семейных ценностей. Сюда зрители ходят всей семьей, здесь чаще всего и артисты работают семьями. Именно поэтому центральным событием сегодняшнего дня во всех цирках нашей компании, а это 37 филиалов в регионах нашей страны, стал всероссийский Парад династий», – сказал Сергей Беляков.

Также к Всемирному дню цирка приурочили открытие студии для особенных детей.

Поздравила работников российских цирков и министр культуры Ольга Любимова. Она отметила, что цирковое искусство постоянно находится в фокусе внимания ведомства. Проводятся реконструкции и обновление цирковых комплексов по всей стране.

«Уже завершены работы в Сочи, Санкт-Петербурге, Иваново, Туле, Омске, Нижнем Тагиле, Кисловодске и Саратове. На очереди Пензенский, Красноярский и Челябинский цирки», – подчеркнула министр.

Ранее звезды циркового манежа высадили в центре Санкт-Петербурга 11 канадских клёнов. Каждое дерево ознаменовало собой династии, прославившие цирковое искусство, такие как Чинизелли, Запашные, Никулины, Сударчиковы, Багдасаровы и другие. В Омске к празднику приурочили открытие музея циркового искусства. Тверской цирк подарил праздник смеха пациентам детской клинической больницы. А в Екатеринбурге семейным парам, зарегистрировавшим свой брак во Всемирный день цирка, подарили возможность сделать фото на крыше цирка. Завершилось празднование – грандиозными представлениями на манежах в городах России.